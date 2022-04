Sulla carta appare più sbilanciata la seconda semifinale dove il Liverpool parte con tutti i favori del pronostico nei confronti di un Villarreal che va preso con le molle poiché ha eliminato Juventus e Bayern Monaco. I Reds, secondo gli esperti, sono dati vincenti a 1,30 contro il 10 degli spagnoli con il pareggio in quota a 5,50. Anche il passaggio turno sorride a Salah e compagni che “vedono” la finale di Champions a 1,16 mentre l’impresa del Sottomarino Giallo si gioca a 5,00. Il No Goal, offerto a 1,75, non è da escludere poiché si è verificato nei due precedenti tra le due formazioni. Gli arbitri non potranno sbagliare nulla e un consulto al VAR, ipotesi a 4,00, non è da escludere. Momo Salah rimane il faro di Jurgen Klopp come dimostrano i 30 gol e 13 assist nell’annata: l’egiziano primo marcatore è offerto a 4,10. Emery si affida invece a Arnaut Danjuma, esploso in questa stagione: la settimana rete in Champions dell’olandese è in quota a 4,00.