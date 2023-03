Sono passati 11 anni da quando il Milan è entrato tra le migliori otto d’Europa. I quarti di finale di Champions League sfuggono ai rossoneri dal 2012 e domani sera, incrociando a Londra il Tottenham, possono abbattere questo tabù. Forti del successo dell’andata, i Campioni d’Italia sfidano i ragazzi di Antonio Conte in un match da prendere con le molle vista la forza degli Spurs, ancora imbattuti in Europa in questa stagione. Gli esperti Sisal vedono il Tottenham favorito a 1,90 contro il 4,00 del Milan mentre si scende leggermente, a 3,75, per il pareggio. Rossoneri però avanti per il passaggio turno in quota a 1,65 rispetto al 2,25 dei londinesi. L’abolizione della regola del gol in trasferta ha cambiato le dinamiche dei confronti a eliminazione diretta: i tempi supplementari si giocano a 3,50 mentre una soluzione ai calci di rigore è offerta a 6,75. Posta in palio altissima e caratteristiche dei padroni di casa fanno pendere la bilancia più verso l’Under, a 1,75, rispetto all’Over, dato a 1,95. Come detto si gioca sulle situazioni e anche il VAR, a 3,50, potrebbe diventare elemento fondamentale della sfida tra Tottenham e Milan. Gli Spurs si aggrappano, ancora una volta, a Harry Kane, bomber e leader della formazione inglese. Il numero 10 del Tottenham, forte dei 20 gol segnati fin qui in stagione, vuole spingere i suoi compagni il più lontano possibile: Kane in rete con la specialità della casa, il colpo di testa, pagherebbe 6 volte la posta. In questa impresa potrebbe diventare elemento fondamentale l’ex interista Ivan Perisic miglior assistman della stagione per gli Spurs con 9 passaggi vincenti: il decimo assist dell’esterno croato è offerto a 3,50. Se Perisic sentirà aria di derby, lo stesso sarà per Olivier Giroud che, tra Chelsea a Arsenal, ha sfidato il Tottenham in 18 occasioni. Il bomber francese, il cui gol è dato a 4,00, proverà a stringere i denti visto che un attacco influenzale mette a rischio la sua presenza. Non dovesse farcela, Ante Rebic potrebbe guidare l’attacco del Milan: l’attaccante originario di Spalato nel tabellino dei marcatori si gioca a 5,00. Ma, domani sera, potrebbe essere la serata di Rafa Leao che con le sue accelerazioni potrebbe mettere in crisi la difesa londinese: il portoghese che trascina i compagni con un goal o un assist è dato a 2,45