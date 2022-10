Il Napoli di Luciano Spalletti, reduce da tredici vittorie consecutive e dal percorso netto in Champions League, vuole difendere il primo posto nel girone A dall’attacco del Liverpool, distante 3 punti in classifica dai partenopei grazie al 4-1 dell’andata a favore di Meret e compagni. Sarà molto più dura imporsi ad Anfield, secondo gli esperti, che vedono il segno «1», a 1,82, in vantaggio sul 3,90 del colpo partenopeo. Sale invece a 4 il primo pari delle due formazioni nella competizione. I 35 gol segnati dai due attacchi in due partite sono sinonimo di spettacolo: in quota avanti l’Over 2.5, a 1,48, su una gara con meno di tre reti offerta a 2,45. Occhi puntati sui due capocannonieri di coppa – entrambi a 4 reti – Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone: la rete di uno dei due attaccanti si gioca a 4,25. Il Milan con la vittoria di Zagabria si è reso artefice del proprio destino. A San Siro arriva il Salisburgo in una partita che potrebbe valere il ritorno dei rossoneri nella top-16. La squadra di Pioli è avanti a 1,53, sale a 4,33 il pari che vorrebbe dire ugualmente qualificazione, mentre il successo austriaco vale 5,60 volte la posta. Per gli esperti come nel match di andata il Goal, a 1,75, è in vantaggio sul No Goal proposto a 1,96. Per il risultato esatto invece in pole ci sono 1-0 e 2-0 dati entrambi a 7,50, mentre l’1-2 esterno si attesta a 17. Nell’ultimo turno della fase a gironi impegnate anche Inter e Juventus. I nerazzurri, festeggiata la vittoria lo scorso turno, giocano in casa del Bayern Monaco una partita di prestigio ma senza velleità di classifica. Sarà duro per i ragazzi di Inzaghi, a 6,20, sconfiggere i bavaresi imbattuti in Europa e offerti a 1,42. Nel mezzo, a 5, il segno «X». Già fuori dalla Champions, la Juventus cerca perlomeno l’accesso in Europa League. Contro un PSG a caccia del primo posto per una formazione incerottata come quella di Allegri sarà dura spuntarla. Allo Stadium avanti gli ospiti a 1,68 contro il 4,60 di Milik e compagni. Si gioca a 4,10 il primo pari in Champions League per i bianconeri.