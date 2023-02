Il Napoli di Luciano Spalletti vede sempre più vicino il terzo scudetto della propria storia, ma le gioie per Osimhen e compagni potrebbero non finire qui in una stagione incredibile. I partenopei, dopo il primo posto nel girone, sognano l'acuto in Champions League, con i betting analyst t che vedono a 13 la prima storica affermazione nella competizione dei campani. In quota domina invece il Manchester City, altra squadra a caccia del primo trionfo, offerta a 2,80 in netto vantaggio su Bayern Monaco a 7 e PSG a 9, avversarie nell’ottavo di finale più atteso. A piedi del podio le ultime due finaliste Liverpool e Real Madrid, proposte entrambe a 12 mentre sarà molto più dura per le altre due italiane - le ultime due formazioni della Serie A ad alzare la Champions - con l’Inter, a quota 34, in vantaggio sul Milan fissato a 51.