Il poker di vittorie e la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League fanno sognare il Napoli. Dopo aver sconfitto l'Ajax anche nel ritorno al Maradona, i betting analyst danno grande credito alla truppa di Luciano Spalletti; la vittoria del girone sembra ormai in cassaforte, in quota a 1,10, mentre il sorpasso del Liverpool è alto a quota 6. Per gli azzurri, però, i sogni di gloria non si esauriscono con il passaggio del girone: l'approdo ai quarti di finale, infatti, si gioca a 2,25, mentre la semifinale è proposta a 4,75. Attenzione anche all'approdo in finale, in quota a 7,50, mentre la prima vittoria in Champions della storia partenopea paga 15 volte la posta.