Mezzogiorno di fuoco. Oggi alle ore 12, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, c'è il sorteggio degli ottavi di finale in Champions League con Juventus e Inter. Le otto teste di serie che hanno vinto i gironi vengono accoppiate con le otto non teste di serie arrivate seconde che giocheranno l'andata in casa (tra il 15 e il 22 febbraio, ritorno a campi invertiti tra l'8 e il 16 marzo).



Non si possono incrociare squadre della stessa nazione, né squadre che erano nello stesso gruppo (Chelsea per la Juve e Real Madrid per l'Inter). Eliminata la regola dei gol in trasferta che valevano doppio: le partite che restano in pareggio per numero di gol segnati tra casa e trasferta andranno ai tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, ai calci di rigore.



TESTE DI SERIE:

Ajax (Olanda)

Bayern Monaco (Germania)

JUVENTUS (Italia)

Lille (Francia)

Liverpool (Inghilterra)

Manchester City (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)



NON TESTE DI SERIE:

Atletico Madrid (Spagna)

Benfica (Portogallo)

Chelsea (Inghilterra)

INTER (Italia)

Paris Saint-Germain (Francia)

Salisburgo (Austria)

Sporting Lisbona (Portogallo)

Villarreal (Spagna)