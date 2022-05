Eliminate a sorpresa Juventus e Bayern Monaco, il Villarreal sogna ora un nuovo miracolo nella semifinale di ritorno con il Liverpool, anche se la situazione a 90 minuti dall’atto conclusivo è ben diversa: i Reds, dopo il 2-0 dell’andata, hanno un piede e mezzo in finale e, nella sfida del ’Madrigal’, scendono in campo senza troppe preoccupazioni: per quanto riguarda il solo match di ritorno, gli uomini di Klopp partono favoriti secondo i betting analyst, che vedono il successo esterno a 1,69. Il «2» è alto a 4,40, mentre il segno «X» paga 3,95 volte la posta. Per riaprire i giochi gli spagnoli hanno bisogno almeno di un 2-0, risultato che in quota si gioca a 27, mentre il 3-1 è visto a 40.