La gara d'andata ha spostato ulteriormente gli equilibri. Adesso all'Inter, per continuare la corsa in Champions League, serve quasi un miracolo. Basta vedere la quota del passaggio del Liverpool ai quarti di finale, collocata a 1,01 dai betting analyst. mentre il ribaltone nerazzurro paga 12 volte la posta. Per quanto riguarda il solo esito del match di ritorno, in programma domani sera ad Anfield Road, un altro successo dei Reds si gioca a 1,54, con il pari fissato a 4,30. A 5,20 il «2» dell'Inter, che però potrebbe non servire a niente se arrivasse con una sola rete di scarto. A proposito: lo 0-2 vale 35 volte la posta, mentre l'1-3 si gioca a 50. Vista la forza offensiva dell'Inter e considerati gli obiettivi dell'Inter, i gol non dovrebbero mancare. Ecco perché la quota dell'Over prevale a 1,59, mentre una partita con meno di tre reti è vista a 2,18. Quanto ai possibili bomber, attenzione a Lautaro Martinez, sbloccatosi con la tripletta alla Salernitana: una rete dell'argentino si gioca a 4,75, così come una di Edin Dzeko. Domani tocca anche al Bayern Monaco, che ospita il Salisburgo dopo il pareggio dell'andata. Stavolta, la vittoria bavarese non dovrebbe mancare: il segno «1» è a bassissima quota, 1,19. A 7,20 un'altra «X», il «2» austriaco vale 12 volte la posta. Mercoledì i riflettori sono invece puntati sul Bernabeu di Madrid, dove i padroni di casa del Real tentano di ribaltare l'1-0 subito all'andata contro il Paris Saint Germain. Messi e compagni sono favoriti per il passaggio dei quarti, proposto a 1,32, mentre la rimonta degli uomini di Ancelotti si gioca a 3,10. Sui 90 minuti leggermente avanti i Blancos, per cui un successo si gioca a 2,49, con il «2» dei parigini a 2,60 e il pareggio fissato a 3,50.