Champions League: Inter ai quarti a quota 1.66. L'impresa Lazio contro il Bayern è a 7

La Champions League torna con le gare d’andata degli ottavi di finale e con tre impegni di altissimo livello per le italiane. La prima a scendere in campo sarà la Lazio, che mercoledì 14 febbraio sfiderà all’Olimpico il Bayern Monaco, mentre Inter e Napoli dovranno aspettare la prossima settimana per le gare contro Atletico Madrid e Barcellona. Il sorteggio non è stato amico delle squadre della Serie A: le quote antepost sulla lavagna scommesse di Betaland danno buone chance di passare il turno ai nerazzurri di Simone Inzaghi, mentre sarà molto più dura per Lazio e Napoli. Sarri se la dovrà vedere con una delle squadre in prima fila per la vittoria del torneo e in vista del doppio confronto contro il Bayern Monaco i bavaresi sono favoriti per il passaggio del turno a 1.08, mentre l’impresa dei capitolini è a 7.00 volte la posta scommessa. Duello duro ma con maggiori possibilità di successo per il Napoli contro il Barcellona: i campioni d’Italia si giocano ai quarti di finale a 2.70, con i catalani che sono favoriti a 1.40. Maggiori chance per l’Inter: i vicecampioni d’Europa sono davanti nei pronostici contro l’Atletico di Simeone e il passaggio del turno è proposto a 1.66, con gli spagnoli a 2.10. Per quanto riguarda le quote antepost su quale squadra si laureerà campione d’Europa il podio è composto da Manchester City (3.00), Bayern Monaco (5.50) e Real Madrid (6.50). Un po’ dietro le italiane con l’Inter a 15.00, Napoli a 40 e Lazio a 150.