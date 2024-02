Champions League, Inter-Atletico Madrid: nerazzurri favoriti a quota 1.78

Dopo l’ottimo weekend di Serie A l’Inter può concentrarsi sugli ottavi di finale della Champions League: martedì 20 febbraio alle 21:00 va in scena a San Siro l’andata degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid dell’ex Simeone, quarto in Liga con ben 11 punti di distanza dal Real capolista. La squadra di Simone Inzaghi si presenta con i pronostici a favore sulla lavagna scommesse con il segno 1 a quota 1.78, il pareggio a 3.50 e la vittoria esterna dei Colchoneros a 4.70 e i nerazzurri sono davanti anche sulla lavagna per il passaggio del turno, con la qualificazione ai quarti a 1.66 e la fine dell’avventura in Champions a 2.10. Inzaghi è pronto a confermare la coppia d’attacco che sta trascinando i nerazzurri e sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram sembrano avere ottime chance di mettere la firma sulla gara: la rete dell’argentino vale 2.50, quella del francese è a 3.00 volte la posta scommessa. Tra gli spagnoli potrebbe non essere disponibile, almeno dal primo minuto, Alvaro Morata e Simeone dovrebbe puntare sulla coppia Griezmann-Depay: entrambi sono proposti in gol a 5.00 volte la posta.