Di seguito i principali casi da moviola delle sfide di Champions che vedono impegnate le squadre italiane stasera.



INTER-BARCELLONA (ore 21, San Siro)



Arbitro: Slavko Vincic



Assistenti arbitrali: Andraz Kovacic, Tomaz Klancnik



Quarto ufficiale: Rade Obrenovic



VAR: Pol van Boekel (Olanda)



Assistente VAR: Dennis Higler



22': check del Var per tocco di mano di Garcia in area del Barcellona. L'azione è però viziata da fuorigioco di Lautaro Martinez.





AJAX-NAPOLI (ore 21, Amsterdam Arena)





Arbitro: François Letexier



Assistenti arbitrali: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni



Quarto ufficiale: Jérémy Stinat.



VAR: Tomasz Kwiatkowski



Assistente VAR: Benoit Millot



9': regolare il vantaggio dell'Ajax firmato da Kudus. Nessun fuorigioco.



18': regolare anche il pari di Giacomo Raspadori. nessun challenge: per gli assistenti è ininfluente la posizione di Lozano.