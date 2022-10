L’inizio di questa Serie A sta regalando grandi sorprese sia in positivo – Atalanta e Udinese su tutti – che in negativo, con Inter e Juventus ancora troppo altalenanti, per una classifica corta che rende molto aperta la lotta ai primi quattro posti. Tra le squadre in lotta per un posto in Champions sembrano aver la strada spianata i campioni in carica del Milan e la capolista Napoli, offerti entrambi a 1,25, mentre c’è più bagarre per gli ultimi due posti. Nonostante l’avvio difficile e le quattro sconfitte in otto partite, è ancora avanti l’Inter di Inzaghi in quota a 1,50, seguita dalla Juventus a 1,60. Leggermente più attardata la Roma, capace di sbancare proprio San Siro nell’ultimo turno, proposta a 1,85 mentre sale a 2,20 il ritorno nella massima competizione europea dell’Atalanta, prima della classe al pari del Napoli. Più staccata invece la Lazio fissata a 4, con l’Udinese, a -1 dalla vetta, ancora molto lontana per i bookie a 20 volte la posta.