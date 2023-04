A costo di sacrificare energie nelle gare di campionato l’Inter ha puntato forte sull’obiettivo della semifinale della Champions League e si presenta al match di ritorno dei quarti contro il Benfica con il vantaggio di due gol ottenuto in Portogallo. Simone Inzaghi non può sbagliare visto che ora è quinto in Serie A e la sua panchina non è più solida, ma in Europa la strada è senza dubbio in discesa. I pronostici su Inter-Benfica sono tutti nerazzurri, con il passaggio del turno da parte di Lautaro Martinez e compagni che si gioca a quota 1,04, mentre la rimonta della formazione lusitana vale addirittura 9,00 volte la posta sulla lavagna scommesse. Del resto le reti di Barella e Lukaku all’andata hanno mostrato il maggiore valore tecnico dei nerazzurri e allo stesso tempo danno ad Inzaghi e i suoi la possibilità di andare avanti anche in caso di sconfitta con meno di un gol di scarto. Mercoledì sera a San Siro l’Inter parte comunque favorita per la vittoria a quota 2,11, mentre il pareggio e il segno 2 valgono rispettivamente 3,55 e 3,45. Con il dubbio Lukaku-Dzeko, Lautaro si prende la scena come probabile marcatore del match a quota 3,00. Tutto sembra già scritto anche nel quarto di finale Bayern Monaco-Manchester City. Gli inglesi all’andata hanno guadagnato un tesoro di tre gol di vantaggio, davvero troppi anche per i bavaresi. La squadra di Guardiola parte favorita su Betaland anche in vista della gara di ritorno in Germania, ma il segno 2 è alto a 2,42, contro il pareggio a 3,70 e la vittoria dei tedeschi a 2,72. La rimonta del Bayern Monaco vale addirittura 14,50 volte la posta.