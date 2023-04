Inter-Benfica (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Amazon Prime Video) è una gara valevole per il ritorno dei quarti di finale in Champions League. Si riparte dal 2-0 per i nerazzurri dell'andata a Lisbona, dove hanno deciso i gol di Barella e Lukaku. Quest'ultimo è in ballottaggio con Dzeko per affiancare Lautaro in attacco. Ancora senza l'infortunato Skriniar, Simone Inzaghi recupera Calhanoglu, in vantaggio su Brozovic nel ruolo di regista davanti alla difesa.



Arbitra lo spagnolo Carlos del Cerro Grande assistito dai connazionali Diego Barber e Guadalupe Porras Ayuso con Cesar Soto Grado quarto uomo, Alejandro Hernandez e Juan Martinez Munuera al Var. Occhio ai cartellini gialli: sono diffidati Bastoni, Dimarco, Dzeko e Lautaro da una parte; Florentino, l'ex di turno Joao Mario e Gonçalo Ramos dall'altra. In caso di ammonizione salteranno l'andata dell'eventuale semifinale contro il Milan (martedì 9 o mercoledì 10 maggio). Altrimenti usciranno dalla diffida.



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi.



BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos. All. Roger Schmidt.