si è impostaal Da Luz, in casa del, nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Alla vigilia della sfida di ritorno, Simoneha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.- "Sappiamo chepartiamo con un vantaggio ma sappiamo il valore dell'avversario.- "sono tre grandissimi allenatori e sono riusciti a raggiungere le semifinali, per quanto riguarda me e la squadra sappiamo quello che è stato,. Adesso il nostro focus è la gara di domani sera, sappiamo di avere un vantaggio ma non sarà da gestire. Dovremo fare una partita nel migliore dei modi contro un. Il Benfica aveva perso due partite in un anno, ora ne ha perse tre in una settimana, però ha fatto tre partite in linea con quello che è il suo valore".- "Il mercato influisce sui risultati? È come quello che si legge dopo una vittoria o dopo una sconfitta.Fa parte del calcio di oggi essere sempre criticati o in bilico,e pensare sempre alla prossima gara che in questo momento è il Benfica".- "Veniamo da una sconfitta in campionato, che però è il passato. Sappiamo che dovremo essere bravi e intensi,, hanno ottime prese di posizione, dovremo coprire ogni singola parte del campo per far sì che sia una squadra meno pericolosa. Crea tanto".- "Non penso che la mia situazione sia strana. Qui all'Inter, prima del Barcellona o del Porto era la stessa cosa.Sappiamo di non avere un percorso da Inter in campionato, come tante altre squadre abbiamo avuto dei problemi maDobbiamo essere bravi a isolarci e cercare di regalare una serata importante ai nostri tifosi".- "Da attaccante io mi preoccupavo tantissimo quando non mi creavo le situazioni,Il problema vero è quando non riesce ad avere occasioni da gol, nonostante li stia alternando chiunque giochi riesce ad avere occasioni e basta un attimo".- "Ho delle idee, ma tutte queste partite ravvicinate mi portano a pensare cheMancano due allenamenti, posso avere un'idea però chiaramente le prossime ore mi aiuteranno anche su Lukaku e Calhanoglu".- "Avere il possesso palla sarà una cosa importante, all'andata l'abbiamo fatto molto bene sia noi che loro. Le uscite da dietro saranno importanti, sia per noi che per loro.ci vede in finale? È un grandissimo cantante,