Occasione Inter. Nel penultimo turno della fase a gironi della Champions League, la squadra di Inzaghi potrebbe mettere al sicuro la qualificazione vincendo mercoledì a San Siro con lo Shakhtar Donetsk (il passaggio sarebbe matematico in caso di vittoria o pareggio del Real Madrid in casa dello Sheriff). Decisamente probabile, secondo i betting analyst, il successo interista, dato a 1,33. De Zerbi (fermo al punto conquistato all'andata) nel giorno del suo ritorno in Italia cerca il primo successo in carriera in Champions, ma l’impresa ucraina vale 8 volte la posta. Si attesta invece a 5,20 l’opzione pareggio. Nonostante lo 0-0 in terra ucraina, mercoledì si prospetta un match da Over (a 1,50, mentre l'Under è a 2,40). Dopo essersi sbloccato nel big match contro il Napoli, Lautaro Martinez potrebbe entrare di nuovo nel tabellino: il “Toro” vede il gol a 2,20, anche se difficilmente sarà su rigore, visto che contro il Napoli ha lasciato l'incombenza a Chalanoglu. A proposito: un gol dagli 11 metri in Inter-Shakhtar, quale che sia la squadra a beneficiarne, si gioca a 2,75. Cerca il primo posto matematico nel girone la Juventus di Max Allegri, ancora a punteggio pieno dopo i primi quattro match europei. I bianconeri saranno ospiti del Chelsea, campione in carica, attualmente a tre punti di distanza dalla vetta e favorito nei pronostici della vigilia. La vittoria interna dei Blues si gioca su stanleybet a 1,65 su Stanleybet.it, mentre sale a 3,75 il segno «X». Il colpaccio di Bonucci e compagni a Stamford Bridge viene offerto a 5,20. Come nell’1-0 italiano dell’andata, le difese dovrebbero prevalere sugli attacchi: il No Goal è a 1,73 avanti rispetto al Goal in quota a 1,95. Ultima spiaggia per il Milan, in coda al proprio girone, ma distante solo tre punti dall’Atletico Madrid, prossimo avversario dei rossoneri. Dopo la beffa nei minuti finali del match di andata c’è voglia di rivincita, ma i Colchoneros vedono la vittoria a 1,61, contro il 5,20 del colpo esterno milanista. Un pari, praticamente inutile per la squadra di Pioli, vale 3,95. L’Atalanta, per continuare la caccia al duo di testa Manchester United-Villarreal, deve tornare con un risultato positivo dalla trasferta svizzera contro lo Young Boys, che può valere la terza qualificazione consecutiva agli ottavi. Parte avvantaggiata la Dea con il segno «2» proposto su stanleybet a 1,83. Quasi alla stessa quota la vittoria svizzera a 3,75 e il pareggio, offerto a 3,90.