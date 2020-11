Nella fredda notte di Mönchengladbach, l’Inter di Antonio Conte si gioca domani il suo futuro in Champions. I nerazzurri, attualmente ultimi nel girone, non hanno altro obiettivo che la vittoria al Borussia Park per tenere accese le speranze di qualificazione. Dai due lontani precedenti in terra tedesca, entrambi negli anni 70, l’Inter è uscita con altrettanti pareggi, risultato che domani renderebbe impossibile il passaggio agli ottavi. Gli analisti, però, vedono i nerazzurri leggermente favoriti con una quota di 2,22 contro il 2,95 dei padroni di casa mentre per il pareggio si sale a 3,65. Il Borussia in Champions ha collezionato solo Over, l’Inter ne ha centrati due su quattro gare disputate: ecco perché una sfida con più di tre gol, data a 1,57, appare molto più probabile rispetto all’Under, che si gioca a 2,26. Lo 0-3 per i nerazzurri, risultato del blitz in campionato a Sassuolo, pagherebbe 25 volte la posta. Lukaku punta a un’altra doppietta dopo quella dell’andata: la marcatura multipla del belga si gioca a 6,00. Sul fronte opposto attenzione alla coppia francese Plea-Thuram, entrambi in quota a 12 per una doppietta ad Handanovic. Mercoledì, la Lazio di Simone Inzaghi torna, 25 anni dopo, all’Induna Park di Dortmund per sfidare il Borussia della stella Haaland. Obiettivo: archiviare la pratica qualificazione, strappare il primato nel girone e dimenticare così lo scivolone in campionato con l’Udinese. I tedeschi, anche loro reduci da un inatteso stop interno in Bundesliga contro il Colonia, sono però favoritissimi su Stanleybet.it, a 1,64 rispetto al 4,60 dei biancocelesti, a cui, in chiave qualificazione, farebbe comodo anche un pareggio, dato a 4,30. I gialloneri, in Champions, sono reduci da due 3-0 consecutivi: il terzo si gioca a 15. La Lazio invece ha all'attivo due vittorie per 3-1 nel girone, risultato che stavolta appare quanto mai improbabile e dato a 40. Dopo il blitz ad Anfield, l’Atalanta, a 1,19, ospita domani il Midtjylland, ultimo della classe, il cui successo si gioca a 12. Serata piuttosto tranquilla, sulla carta, anche per la Juventus, già qualificata: mercoledì sera la vittoria, in quota a 1,23, non dovrebbe sfuggire ai Campioni d’Italia contro la Dynamo Kiev, data a 13.