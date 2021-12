Amazon Prime Video ha reso note le partite valide per gli ottavi di finale che trasmetterà in esclusiva sulla propria piattaforma:





Mercoledì 16 febbraio – Inter vs Liverpool



Mercoledì 23 febbraio – Atletico Madrid vs Manchester United



Mercoledì 9 marzo – Real Madrid vs Paris Saint-Germain



Mercoledì 16 marzo – Juventus vs Villarreal