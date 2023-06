Una finale è un incontro dove le differenze si assottigliano e i pronostici sono ribaltabili. Anche su questo deve fare affidamento l'Inter nell'atto conclusivo di questa Champions League, che la vedrà di fronte alla corazzata Manchester City. La formazione allenata da Pep Guardiola è infatti la grande favorita per alzare la coppa fin dall'inizio del torneo, mentre i nerazzurri arrivano alla sfida dell'Ataturk quasi inaspettatamente, dopo aver superato un girone di ferro e aver sconfitto in fila Porto, Benfica e Milan. I betting analyst vedono nettamente avanti i Citizens per la vittoria finale, offerta a 1,26 contro quella di Onana e compagni a 3,85. Quote sbilanciate anche per quanto riguardano i 90 minuti: l'Inter vincente nel tempo regolamentare vale 6 volte la posta, mentre i britannici si giocano a 1,48. Alto anche il pareggio, fissato a 4,75. Avanti nettamente l'Over a 1,68, rispetto a un esito con meno di tre reti offerto a 2,06. Maggiore equilibrio tra Goal, a 1,80, e No Goal a 1,90. Tra i risultati esatti in pole ci sono l'1-0 e il 2-0 in favore del City, offerti a 7,50, mentre il 2-1 vale 8,50. Lo 0-1 in favore dell'Inter paga 17 volte la posta. Difficile, viste le quote sbilanciate verso gli inglesi, un proseguo della sfida ai tempi supplementari, opzione offerta a 4,20 rispetto a una fine nei 90 minuti a 1,18. Ancora più lontani i calci di rigore: una gara decisa nella lotteria dagli undici metri vale 7,25 la posta. Non dovrebbe partire dall'inizio, ma tra i nomi più attesi c'è sicuramente quello di Romelu Lukaku. Le prestazioni importanti del belga fanno sì che la quota di un suo gol si attesti a 4,25. Appare molto probabile, invece, una marcatura di Erling Haaland, offerta a 1,65 con la doppietta a 3.