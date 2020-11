Inter-Real Madrid, quarta giornata del girone B di Champions League, verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport. Il match sarà visibile sui canali 201 e 252 del satellite (472 del digitale terrestre) alle ore 21.



Sarà possibile seguire la sfida di San Siro anche in streaming, grazie al sevizio Sky Go dedicato agli abbonati Sky, visibile su pc, smartphone e tablet. Match online anche su Now TV, registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Lo riporta il sito dell'Inter.