Si apre il sipario sulla Champions League 2020-21, e l’Inter ritrova subito il Real Madrid, da cui lo scorso anno, sempre nella prima fase, è stata sconfitta due volte: nella sfida in programma mercoledì sera a San Siro, i nerazzurri possono contare sui favori del pronostico, che offre il segno «1» a 2,38. Il «2», nonostante l’esto dei freschi precedenti, è più alto e si assesta sul 2,80. Più difficile ancora il pareggio a 3,50. Per i bookie sarà una sfida da Over 2.5, a 1,72, e da Goal (1,59). Costretto a una vera e propria impresa il Milan. Dopo le tre vittorie di fila in Serie A, Pioli sogna di espugnare Anfield Road, ma il successo si gioca ad alta quota, 5,40. Sono solo due i precedenti tra il Diavolo e il Liverpool, ma pesantissimi: le finali di Champions League del 2005 e del 2007, con un successo a testa. Il Liverpool può rompere l’equilibrio, ipotesi data a 1,54, mentre il segno «X» si assesta a 4,50. Occhi puntati su Zlatan Ibrahimovic, il cui gol paga 3 volte la posta giocata dopo quello rifilato alla Lazio al rientro in campo. Proverà a riscattare il rigore sbagliato Franck Kessie, dato a segno a 3,75. Decisamente più probabile il sigillo di Mohamed Salah, a 1,65, mentre i sempre pericolosi Roberto Firmino e Sadio Manè si giocano a 2,40. La Juventus, a caccia del primo successo stagionale, punta a rompere il ghiaccio contro il Malmö, già affrontato con due affermazioni nell’edizione 2014/15. Il trend si conferma a 1,47 nella serata di martedì, mentre la sorpresa svedese davanti ai propri tifosi è data a 6,20. A 4,60 una «X» che prolungherebbe il momento critico della squadra di Allegri. Senza Cristiano Ronaldo, il peso dell’attacco è tutto su Morata e Dybala, entrambi a segno a 1,95. Leggermente più staccato nelle quote Chiesa, a 2,20. Anche l’Atalanta è vogliosa di riscattare l’ultima sconfitta in campionato. Per la Dea però le quote non sono altrettanto positive contro il Villarreal. Non ci sono precedenti, ma nei quattro freschi confronti con le squadre spagnole, i bergamaschi hanno raccolto due vittorie contro il Valencia e due sconfitte contro il Real Madrid. I tre punti per Gasperini sono a quota 2,70, il successo dei padroni di casa è ritenuto leggermente più probabile, a 2,41. Da considerare anche la «X» a 3,60. Per l’attacco atalantino, tutti gli indizi portano a Duvan Zapata che sblocca il tabellino a 5,50.