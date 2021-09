Amazon Prime, che da quest'anno ha in esclusiva una partita del mercoledì di Champions League, ha svelato le prime tre partite che offrirà ai tifosi: ​si parte mercoledì 15 settembre, con Inter-Real Madrid, a seguire Juventus-Chelsea, mercoledì 29 settembre e Zenit San Pietroburgo-Juventus, mercoledì 20 ottobre. ​l mercoledì sera, a partire dalle 23:15, saranno inoltre disponibili su Prime Video anche gli highlight di tutte le altre partite del martedì e del mercoledì sera.



Nella squadra di Prime Video per le dirette esclusive delle 16 migliori partite della UEFA Champions League per la stagione 2021/22 ci saranno i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo con Alessia Tarquinio collegata da bordo campo. Sandro Piccinini commenterà le partite in diretta con l’opinionista Massimo Ambrosini. Altri esperti ed opinionisti saranno Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese.