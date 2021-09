. L'era dei, ma anche degli, è finita. Così come è terminata l'era delle 'occasioni over 30':. L'esplosione dei costi, un monte ingaggi da 236 milioni, il fattore Covid: questi elementi hanno tracciato una linea invalicabile che la Juve non intende più superare., l'uomo posizionato da John Elkann accanto ad Andrea Agnelli per controllare e contenere le spese,, senza spese folli, e si fa un innesto in rosa solo quando si libera una casella con una cessione.E da qui anche: si investe solo per giovani potenziali campioni. Obiettivo puntato su Dusan Vlahovic quindi, come vi abbiamo raccontato., per età e potenzialità., classe 2000 della, protagonista di un grande Europeo con la Danimarca. Il centrocampista blucerchiato piace da tempo ai bianconeri, così come al Milan e all'Inter, ed è sicuramente un elemento la cui evoluzione verrà valutata con attenzione dalle parti della Continassa. Intanto, dopo qualche affare sfumato, i buoni rapporti con il club presieduto da Massimo Ferrero sono stati ristabiliti e rinsaldati con