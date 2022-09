La strada delle quattro italiane impegnate in Champions League inizia in salita. La prima giornata mette di fronte Juventus, Inter e Napoli a tre squadroni: si comincia martedì sera dal Parco dei Principi con i bianconeri che – dopo il pareggio di Firenze in campionato – affronteranno il Psg di Messi, Neymar e Mbappé. È una vera impresa quella che attende la squadra di Massimiliano Allegri, che nelle quote parte indietro con il «2» addirittura a 8,25. Bassissima (1,32) l’offerta per la vittoria del Psg, con il pareggio anch’esso alto, 5,75. Visto l’enorme potenziale offensivo a disposizione delle due squadre (e per Di Maria e Paredes sarà una partita da freschissimi ex), l’Over a 1,47 si fa preferire all’Under a 2,50, mentre il Goal a 1,77 ha una quota più bassa del No Goal a 1,95. Mbappé a 2,00 è il marcatore più probabile, seguito da Messi a 2,10 e Neymar a 2,25. Il primo bianconero è Dusan Vlahovic a 4,00. L’altra italiana in campo martedì sera è il Milan, impegnato a Salisburgo. Dopo la grande vittoria nel derby, i campioni d’Italia provano a partire con il piede giusto anche in Europa, e le quote sono dalla parte dei rossoneri favoriti a 2,10. La vittoria dei padroni di casa vale 3,40, il pareggio 3,55.Mercoledì sarà il turno delle altre due italiane, entrambe in casa ed entrambe contro squadre tra le favorite per la vittoria finale. A San Siro, l’Inter dovrà cercare di dimenticare in fretta la delusione del derby perso, anche se l’avversaria non è la più indicata per la svolta. Il Bayern Monaco, nonostante l’addio di Lewandowski, resta una squadra fortissima e le quote Snai lo dimostrano, visto che il «2» paga 1,80. Sia il successo dell’Inter che il pareggio, invece, si giocano a quattro volte la posta. Al Maradona tocca al Napoli di Spalletti, che in campionato se la passa meglio dell’Inter ma che riceverà la visita del Liverpool di Klopp, in ritardo in Premier League (nove punti in cinque partite) ma estremamente temibile. Il «2» a 1,97 ha la quota più bassa, seguito dal segno «1» a 3,55 e dal pareggio a 3,75. Sarà l’esordio in Champions League per Kvaratskhelia, dopo l’impatto straordinario sul campionato: il primo gol europeo del georgiano vale 4,50, in una lavagna dei possibili marcatori dominata da Salah a 2,50 e da Nunez a 2,75, con Osimhen e Diogo Jota a 3,00. Alla vigilia dell’inizio della fase a gironi, il Manchester City di Guardiola è la squadra favorita: il trionfo finale dei Citizens è quotato 3,00. A seguire, Psg a 6,00, Bayern e Liverpool a 7,50 e i campioni in carica del Real Madrid a 10. La prima italiana è la Juventus a 25, poi Milan a 40, Inter a 50 e Napoli a 100.