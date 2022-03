Ultima italiana in Champions League nella gara di ritorno degli ottavi di finale, la Juventus sfida in casa il Villarreal dopo l’1-1 dell’andata in Spagna. L’appuntamento è per mercoledì 16 marzo alle 21:00, con i bianconeri che – visto che da questa stagione i gol in trasferta non hanno maggiore peso nella fase ad eliminazione diretta – devono provare a vincere la partita. Le quote annunciano una gara equilibrata, con i bianconeri che partono comunque in vantaggio sulla lavagna scommesse per il passaggio del turno a quota 1,47, contro la proposta di 2,55 per la formazione di Unai Emery. Per qualificarsi ai quarti senza passare per i supplementari Vlahovic e compagni dovranno puntare sul segno 1, opzione che si gioca a 1,96, mentre il pareggio è a 3,40. Da evitare il segno 2 per gli spagnoli a 3,85. Quattro squadre hanno già conquistato il pass per i quarti di Champions League: Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City e Liverpool attendono di conoscere quali club passeranno il turno e oltre a Juventus-Villarreal altri verdetti sembrano meno in bilico. È il caso di Lille-Chelsea, con i londinesi nel pieno di una rivoluzione societaria ma che dopo il successo per 2-0 all’andata sono proposti ai quarti alla quota simbolica di 1,01. Per quanto riguarda Ajax-Benfica dopo il 2-2 dell’andata in Portogallo gli olandesi sono favoriti a 1,18 contro i lusitani (a 4,50), mentre è più aperta la sfida Manchester Utd-Atletico Madrid. Dopo l’1-1 in Spagna i Red Devils potrebbero sfruttare il fattore campo e i favori del pronostico che li danno avanti a 1,55. Incubo CR7 per i colchoneros di Simeone, che si giocano a 2,35 per il passaggio del turno.