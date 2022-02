In Spagna contro i campioni dell'Europa League la Juventus cercherà subito di mettere in discesa la strada verso i quarti di finale di Champions League. Martedì 22 Febbraio alle 21:00 all'Estadio de la Cerámica riprende la marcia della squadra di Allegri e la sfida è con il Sottomarino Giallo di Unai Emery, uno specialista nelle competizioni continentali anche se finora ha vinto solo in Europa League. Le quote su Villarreal-Juventus vedono i bianconeri indietro nei pronostici se si prende in considerazione la lavagna 1X2 sulla gara d'andata, con gli spagnoli vincenti a 2,50, il pareggio a 3,10 e il segno 2 a 2,90. La situazione si ribalta nettamente però con la lavagna "passaggio del turno" e in questo caso i bianconeri sono favoriti negli ottavi a quota 1,45, contro l'eliminazione a 2,60. Allegri punterà molto su Vlahovic e Morata in attacco, che sulla lavagna marcatori sono proposti in gol rispettivamente a 3,00 e 3,50 volte la posta. Con Gerard Moreno fuori forma Arnaut Danjuma rappresenta la prima minaccia per la difesa bianconera e il gol dell'olandese di origini nigeriane vale quota 3,00. Sempre domani il Chelsea campione in carica (e fresco vincitore del Mondiale per Club) sfida il Lilla campione di Francia: i londinesi dovrebbero spuntarla con il segno 1 a 1,35. Mercoledì in Benfica-Ajax gli olandesi dovrebbero imporsi con il segno 1 a quota 1,80, ma è senza dubbio più ricca di fascino Atletico Madrid-Manchester United. Stagione un po' al di sotto delle aspettative per i Colchoneros di Simeone, quarti in classifica nella Liga insieme al Barcellona, ma contro gli inglesi almeno in casa gli spagnoli sono favoriti a 2,38.