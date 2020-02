Piccolo intoppo in casa Juventus. La squadra di Maurizio Sarri perde l’andata degli ottavi di Champions League contro il Lione uscendo così dalla top 5 delle favorite per vincere il trofeo. Il successo di misura dei francesi allenati da Rudi Garcia ha dunque mescolato le carte dei bookmaker. Secondo gli analisti il trionfo della Juventus in Europa vale 12. Il favorito resta il Manchester City di Pep Guardiola anche grazie alla vittoria in trasferta in casa del Real Madrid (2-1): la sua quota è 4. Subito dopo, registra Agipronews, c’è il Bayern Monaco a 5 che nel primo round degli ottavi di finale ha surclassato il Chelsea imponendosi 3-0. A chiudere il podio c’è il campione in carica Liverpool con 7,50. Il trionfo dello scorso anno dà molti vantaggi alla squadra di Jurgen Klopp che, nonostante la sconfitta per mano dell’Atletico Madrid, ha ancora molte speranze di ripetersi. La quarta e la quinta favorita sono Psg e Barcellona quotate entrambe a 9.