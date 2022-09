La Juventus inizia la sua avventura in Champions League domani sera al Parco dei Principi dove affronta il PSG nella prima sfida del girone. I transalpini partono favoritissimi, per gli esperti, a 1,35, rispetto all’8,00 del blitz bianconero mentre il pareggio si gioca a 5,25. Le due formazioni non si sfidano da 26 anni e la storia è tutta di marca juventina: 6 vittorie e due pareggi. Vista la potenza di fuoco dell’attacco di Galtier ma anche la difesa non impenetrabile, la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 1,92, non è da escludere. Un Ribaltone, offerto a 6,75, è nelle corde della gara così come un gol da fuori area, visti i grandi tiratori che scenderanno in campo, che si gioca a 3,00. Tanti, tantissimi i giocatori che sognano una notte da protagonisti: ovviamente la retroguardia della Juventus dovrà fare particolare attenzione al trio delle meraviglie, Neymar-Mbappé-Messi autori finora, in campionato, di 17 gol e 12 assist. Soprattutto il brasiliano sembra rinato con Galtier e non vuole certo fermarsi adesso che parte la campagna europea: un Neymar che si presenta con gol e assist pagherebbe 6 volte la posta. Allegri ovviamente conta che la legge dell’ex possa valere anche in Champions e si affida ad Angel Di Maria il quale torna sul campo del suo recente passato con il desiderio di farsi rimpiangere. Il Fidejo che sblocca la gara come primo marcatore è in quota a 6,00. I campioni d’Italia del Milan partono dalla Red Bull Arena di Salisburgo dove saranno ospiti dei padroni di casa. Gli esperti Sisal ritengono i rossoneri favoriti a 2,10 contro il 3,40 degli austriaci con il pareggio, a 3,50, molto vicino. I due precedenti, vecchi peraltro di 28 anni fa, dicono che il Milan non ha mai subito reti dal Salisburgo: ipotesi che domani sera pagherebbe 3 volte la posta. Molta attenzione agli interventi, il rigore è offerto a 2,75, che potrebbero richiamare l’attenzione dell’arbitro al VAR, ipotesi in quota a 3,50. La doppietta nel derby ha riportato Rafa Leao ai suoi livelli tanto che il fenomeno portoghese punta ad entrare nel tabellino dei marcatori anche domani sera, evento che si gioca a 3,25. Il pericolo principale per Maignan arriverà da Noah Okafor, punta svizzera, già a segno 4 volte in stagione: la quinta marcatura dell’anno, la prima in Champions League è data a 3,75.