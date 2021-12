Non sarà facile per la Juventus acciuffare il primo posto in classifica del gruppo H di Champions League, ma Massimiliano Allegri, nella partita contro il Malmoe, oltre ai tre punti vuole risposte da un reparto offensivo apparso troppo spesso in difficoltà in questa stagione. Uno di quei giocatori che cerca con insistenza la via del gol è sicuramente Moise Kean, sempre a secco con la maglia bianconera nelle precedenti otto partite disputate in Champions League. Per gli esperti la prima marcatura europea juventina dell’attaccante azzurro si gioca a 2,25. Anche Federico Bernardeschi vuole ritrovare una rete che manca addirittura dal 26 luglio 2020 quando chiuse i conti nel match scudetto contro la Sampdoria: il ritorno nel tabellino dei marcatori del mancino toscano, riporta Agipronews, vale 3,50 volte la posta, mentre sale a 5 Manuel Locatelli, alla ricerca della prima firma in Champions nell’anno del suo debutto nella competizione.