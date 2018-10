Seconda giornata della fase a gironi dellaal via. Questo turno si apre con due gare alle, tra cui quella del gruppo H che vede. Senza Cristiano Ronaldo, squalificato per un turno dopo l'espulsione ricevuta contro il Valencia, la squadra di Massimiliano Allegri proverà a bissare il successo ottenuto al Mestalla per compiere un passo importante verso gli ottavi di finale, prima dei due scontri diretti contro il Manchester United. Gli svizzeri, invece, sono stati sconfitti 3-0 dai Red Devils alla prima giornata e proveranno a raccogliere i loro primi punti nella loro storia in Champions.Questo sarà il primo incontro tra Juventus e Young Boys. I bianconeri hanno affrontato una squadra svizzera in Champions League soltanto in un'altra occasione: il Basilea, nella seconda fase a gironi del 2002/03. Lo Young Boys ha vinto tre delle precedenti quattro partite contro squadre italiane, perdendone soltanto una. Tutti gli incontri risalgono all'Europa League. La Juventus non perde da 18 partite interne della fase a gironi di Champions League (10 vittorie e 8 pareggi): l'ultima volta fu nel dicembre 2009 contro il Bayern Monaco (4-1).