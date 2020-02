Centottanta minuti per continuare a sognare. L’Atalanta vuole proseguire il suo cammino in Champions League dopo aver dato una spallata fortissima sabato sera alla Roma nella sfida diretta per il quarto posto. San Siro si prepara ad accogliere Gomez e compagni che ricevono il Valencia nell’andata degli ottavi della Champions League. I betting analyst vedono i bergamaschi nettamente favoriti rispetto agli spagnoli: una vittoria nerazzurra, infatti, è data a 1,79 rispetto al 4,70 con il quale sono accreditati gli uomini di Celades. La potenza offensiva delle due formazioni tendono a privilegiare l’Over, 1,70, rispetto all’Under, 2,16. Il Valencia non vorrà arrendersi facilmente così, nell’ambito di una partita tirata, il 2-1 per i padroni di casa pagherebbe otto volte la posta. Ma chi, tra i tanti attaccanti in campo, potrebbe sbloccare il risultato? I quotisti vedono in Duvan Zapata, dato a 4,90, il maggior indiziato in casa Atalanta nelle scommesse sul primo marcatore, seguito dal compagno di reparto Muriel a 5,50. Tra gli ospiti, ancora privi di Alessandro Florenzi alle prese con la varicella, è Maxi Gomez, bomber uruguaiano, ad avere le maggiori chance essendo quotato a 8,50.