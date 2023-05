Se i bookmaker vedevano l'Inter favorita sul Milan già prima della gara d'andata, il 2-0 dopo i primi 90 minuti spinge ulteriormente la squadra di Simone Inzaghi verso la finale di Champions League. La vittoria della banda nerazzurra nel primo atto dell'Euroderby fa crollare le quote sull'approdo all'atto conclusivo della manifestazione: i betting analyst offrono infatti a 1,05 il passaggio del turno da parte dell'Inter, mentre per i cugini rossoneri il ribaltone paga 10 volte la posta. Ma non finisce qui, perché il successo nella prima notte di San Siro fa scendere anche la quota del titolo, che per i nerazzurri ora vale 3,95. Rimane in pole il Manchester City a 1,65, mentre cresce la quota del Real Madrid, ora fissata a 5,35. Diventa un miraggio, invece, la conquista della Champions per il Milan, ora a 27,60. Per quanto riguarda la nazione della vincente, l'Inghilterra prevale a 1,65; segue l'Italia a 3,45, mentre la Spagna è fanalino di coda a 5,35.