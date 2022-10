Dopo la prova del nove superata con orgoglio la scorsa settimana dall’Inter contro il Barcellona di fronte al pubblico amico, decisa nei minuti di recupero del primo tempo da un tiro dal limite di Hakan Calhanoglu, è tempo di verifiche per la gara di ritorno in programma domani sera alle 21 al Camp Nou. In palio la qualificazione agli ottavi di Champions per i tre punti pesanti che potranno diventare anche determinanti per il passaggio del turno per entrambe le contendenti. Nel girone C è in testa saldamente il Bayern Monaco con tre vittorie all’attivo, dopo le tre gare disputate, con a seguire la formazione nerazzurra a sei punti e quindi i blaugrana a tre e con i ceki del Viktoria Plzen ultimi a zero punti. A scorrere la lavagna per i nerazzurri è confronto ad altissima difficoltà che si traduce in un moltiplicatore basso per l’1 dei padroni di casa a 1,43, particolarmente distante dal 2 della formazione italiana a 6,70 ma anche dall’X a 4,90. Senza gol la qualificazione sarebbe non matematicamente ma sensibilmente a favore della formazione di Inzaghi che non disdegna un gol pesante nonostante le probabili assenze di Lukaku (un eventuale suo gol è bancato a 3,55) e dell’argentino Joaquín Correa. Il maggior indiziato a finire sul taccuino del direttore di gara come marcatore è Lautaro Martinez il cui gol moltiplica per 4,10 con a seguire Edin Dzeko a 4,40 mentre quello dell’armeno Henrikh Mkhitaryan è offerto a 6,15. Per la bandiera delle scommesse Robert Lewandowski, invece, è il candidato numero uno a finire sul taccuino del direttore di gara per una quota a 1,57, con a seguire Depay a 2,12 e Raphinha a 4,10.