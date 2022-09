l derby di sabato è solo un brutto ricordo. L’Inter deve cancellare la sconfitta in campionato e concentrarsi sulla prima stagionale in Champions League, che la vede subito di fronte a una corazzata come il Bayern Monaco. Un match complicato quello di San Siro, ma nessuna partita può essere bollata come proibitiva se si insegue il passaggio del turno. I betting analyst danno però avanti la formazione tedesca, che vede il successo in trasferta a 1,87. Sale invece la quota dell’«1», che si attesta a 3,84, mentre è poco più alto il segno «X» a 4,04. Una partita da Over quella del ’Meazza’, dove un esito con almeno tre reti è basso a 1,49, contro l’Under a 2,58. Nettamente avanti anche il Goal a 1,48, mentre il No Goal si gioca a 2,61. Tra i risultati esatti prevale l’1-1 sa 8,40, seguito dall’1-2 a 8,80. Il successo dell’Inter per 2-1 è visto invece a 13,25. Con Lukaku ancora ai box, sarà nuovamente Lautaro Martinez a guidare l’attacco nerazzurro: un suo gol paga 3 volte la posta, mentre dall’altra parte attenzione a Sadio Mané, per cui una rete si gioca a 2,50.