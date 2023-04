Un netto successo per 0-2 in casa di un Benfica - fino a ieri imbattuto in Champions League - permette all’Inter di Simone Inzaghi di blindare la qualificazione alla semifinale, tredici anni dopo l’ultima esperienza nell’anno del Triplete. Un passaggio del turno praticamente scontato sia per gli esperti Sisal che per quelli che vedono i nerazzurri nella top-4 d’Europa a quota 1,05, contro un clamoroso ribaltone portoghese offerto tra 10 e 10,10 volte la posta. Si gioca invece a 11 una vittoria per due gol di Joao Mario e compagni che porterebbe le squadre ai supplementari, uno scenario però remoto che potrebbe privare il calcio italiano di una semifinale tutta in casa, a venti anni dall’ultimo precedente, quando Inter e Milan si sfidarono per un posto nella finalissima di Manchester poi vinta dai rossoneri in un altro derby contro la Juventus.