Con il vento in poppa torna domani sera in campo una Juve che sembra aver trovato la quadra tecnica che si è trasformata in una lunga striscia, quindici, di risultati positivi tra campionato, Coppa Italia e Champions. Allo stadium, alle 21, questa volta in palio c’è l’accesso ai quarti di finale della massima competizione continentale. All’andata, il 22 febbraio scorso, i bianconeri uscirono indenni dal campo del Villareal grazie al gol lampo di Dusan Vlahovic dopo appena trentatré secondi di gioco vantaggio conservato fino al 66° quando Parejo riportava le sorti della gara in parità che non cambiava fino al fischio finale del direttore di gara. Si riparte, dunque, dall’1 a 1 della gara di andata un risultato che fa morale ma per superare il turno la squadra di Massimiliano Allegri dovrà fare bottino pieno in quanto da questa stagione le reti fuori casa non valgono più il doppio. Rimane l’unico precedente ufficiale tra le due formazioni come sarà il primo che si disputa qui in Italia. Di certo non ci sarà Bonucci al centro della difesa con Chiellini che potrebbe tornare recuperabile in extremis per la gara, in alternativa al centro della difesa saranno schierati Rugani e de Ligt con Danilo ad agire sul versante destro e Alex Sandro su quello sinistro mentre sarà ancora Szczesny l’estremo difensore. Morata e Vlahovic saranno, invece, il riferimento in attacco della squadra che dovrà a meno ancora una volta di Dybala in via di guarigione. Alle spalle del tandem d’attacco agiranno al centro Arthur e Locatelli ed i laterali Cuadrado e Rabiot con l’intento di proporre azioni da finalizzare per le punte. Difesa a quattro anche per gli ospiti con Mandi e Pau Torres centrali e Aurier terzino destro e Pedraza terzino sinistro con Rulli tra i pali. In cabina di regia rivedremo Parejo, l’autore del gol in gara uno abile ad ottimizzare una disattenzione di Rabiot e di concludere alle spalle del portiere juventino dopo un inserimento centrale. Al suo fianco a destra Capoue e Chukwueze mentre sinistra spazio a Moi Gomez. In attacco l’allenatore Emery proporrà un tandem questa volta composto da Danjuma e Lo Celso. Juve favorita ma non troppo dagli analisti che assegnano in lavagna all’1 il moltiplicatore 1,98, che raddoppia a 3,95 per il 2 al novantesimo del Villareal e con l’X che è proposto a 3,45.