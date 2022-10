L’imperativo è vincere per continuare a cullare il sogno di una qualificazione agli ottavi di Champions che appare particolarmente compromessa. Vigilia di attesa, dunque, per una Juventus che domani sera, martedì 25 ottobre, alle 21 affronterà quel Benfica che è in testa al Gruppo H, a pari punti con il Paris Saint Germain, grazie agli otto punti sinora conquistati, ben cinque in più dei bianconeri. E con sole due partite ancora da giocare ai bianconeri oltre a due vittorie, con i portoghesi e con i francesi, devono sperare che gli israeliani del Maccabi Haifa riescano a bloccare una delle due capolista. Complicato ma non impossibile soprattutto se Allegri riuscirà a proporre una squadra degna di tal nome che comunque è reduce da una miniserie di due vittorie consecutive contro il Torino e l’Empoli che potrebbero aver riportato serenità in un ambiente particolarmente deluso dai risultati sinora raccolti. I biancorossi, dal canto loro, sono reduci dalla pesante vittoria esterna contro l’ambizioso Porto ed in campionato comandano la classifica con ventotto punti all’attivo il frutto di nove vittorie ed un pareggio e con la casella sconfitte ancora a zero. All’andata a Torino, il 14 settembre scorso, i portoghesi furono capaci di ribaltare l’iniziale gol al 4° di Milik grazie ad un rigore trasformato da João Mário al 43° e poi con il gol partita al 55° di David Neres per il definitivo 2 a 1 finale. L’ultima di una lunga serie di sconfitte rimediate dalla Juve contro il Benfica che ha vinto ben cinque dei sette confronti sinora disputati contro una sola vittoria ed un pareggio all’attivo per i bianconeri. Di biancorosso sono colorate le proposte dei betting analyst che bancano sulla lavagna l’1 a 1,98 particolarmente distante dall’X a 3,60 e con il 2 che moltiplica per 3,75. Ramos Gonçalo per il Benfica e Dusan Vlahovic per la Juve sono i maggiori indiziati a finire nella lista dei marcatori in virtù di un moltiplicatore più basso rispetto al resto dei compagni di squadra. Un gol del primo è offerto a 2,42 e quello del secondo a 2,95. Non solo i soli ad essere proposti come possibili marcatori. Solo per citarne qualcun’altro, tra i padroni di casa una rete di Rodrigo Pinho è offerta dalla bandiera delle scommesse a 3,10, di Nóbrega Marques a 3,25 e di Rafa Silva a 3,45. Per gli ospiti una rete di Milik è suggerita a 3,50, di Kean a 4,45 e di Bonucci a 9,65.