Juventus quarta forza della Champions League: questo il responso dei bookmaker dopo il sorteggio che ieri ha delineato gli ottavi della competizione. Gli analisti hanno scandagliato tutte le possibilità delle 16 squadre in lizza, dai traguardi intermedi fino ad arrivare al trionfo finale. I bianconeri, il cui successo è dato a 9,00, riporta agipronews, sono alle spalle di Bayern Monaco (4,00), Manchester City (5,00) e Liverpool (7,50). Il Psg, che nelle quote stilate prima della fase ai gironi precedeva la Juve, ora insegue a 12. L’eliminazione della Juve agli ottavi ad opera del Porto è piuttosto improbabile, tanto che viene data a 4,00, mentre il passaggio del turno è a 1,12. Poi i rischi aumenteranno: lo stop ai quarti è dato a 2,50, quello in semifinale vale 4 volte la scommessa. L’ipotesi di una Juventus finalista ma perdente (come accaduto due volte nel corso della gestione Allegri) si gioca a 9, come la vittoria.