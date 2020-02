È Jesus Gil Manzano a dirigere la partita d’andata tra Lione e Juventus valida per gli ottavi di finale di Champions League in programma alle 21.00. L'arbitro spagnolo sarà assistito dai connazionali Diego Barbero e Angel Nevado, mentre Guillermo Cuadra Fernandez sarà il IV Uomo. Al Var ci sarà Juan Martinez Munuera, assistito da Ricardo de Burgos. Di seguito tutti gli episodi da moviola del match analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



4' - Cross di Ronaldo dalla sinistra, Cuadrado sul secondo palo prova ad arrivare sul pallone, ma non ci riesce. Il colombiano non protesta, ma arbitro e Var controllano comunque il contatto tra Cuadrado e Marcel in area: giusto lasciar proseguire, è tutto regolare.