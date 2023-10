Di seguito, tutti gli episodi da moviola dei match di Champions League tra Inter-Benfica e Napoli-Real Madrid.



INTER - BENFICA martedì 3 ottobre, ore 21



Arbitro: Danny Makkelie (NED)

Assistenti: Hessel Steegstra (NED), Jan de Vries (NED)

Quarto ufficiale: Allard Lindhout (NED)

VAR: Rob Dieperink (NED)

AVAR: Nejc Kajtazovic (SVN)



30' - Grandi proteste da parte della panchina del Benfica per un contatto in area di rigore tra David Neres e Barella. Il giocatore nerazzurro, intervenuto da dietro in scivolata, sembra prendere prima le gambe dell'avversario rispetto al pallone. Solo rimessa dal fondo per l'Inter e nessun check da parte del VAR



NAPOLI - REAL MADRID martedì 3 ottobre, ore 21



Arbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistenti: Nicolas Danos (FRA), Alexis Auger (FRA)

Quarto uomo: Stéphanie Frappart (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

AVAR: Benoît Millot (FRA)