Inizia la Champions League con due sfide importanti per le prime nostre due rappresentanti: Milan e Juve. I rossoneri sono impegnati sul campo del Salisburgo, la squadra di Allegri invece su quello ancora più complicato del Psg. Qui analizzeremo tutti gli episodi dubbi delle due partite.



Psg-Juventus

Arbitro: Taylor



35' Dopo un paio di dribbling, Neymar entra in area ma poi si tuffa. Giusto il non fischio di Taylor



23' Brutto fallo di Bremer su Mbappé, giusto il giallo. Si accendono gli animi poi, ammonito Sergio Ramos per proteste





Salisburgo-Milan

Arbitro: Jovanovic



38' Entrata in scivolata di Tomori. Il difensore sfiora anche la palla ma interviene sull'attaccante. Il giallo però pare una punizione esagerata



17' Capaldo stende Theo Hernandez: giusto il giallo. Il terzino rossonero cade in area di rigore ma il fallo è nettamente fuori area.