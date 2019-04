Questa sera (calcio d'inizio alle ore 21) si giocano le altre due gare valevoli per l'andata dei quarti di finale in Champions League dopo Liverpool-Porto (2-0) e Tottenham-Manchester City (1-0).



Ad Amsterdam contro l'Ajax la Juventus recupera Cristiano Ronaldo, ma perde per infortunio Chiellini ed Emre Can, rimpiazzati da Rugani e Bentancur. Nel tridente con CR7 e Mandzukic, Allegri a Dybala preferisce ancora Bernardeschi, che in fase di non possesso palla può arretrare trasformando il sistema di gioco in un 4-4-2 con Matuidi allargato sulla fascia sinistra.

C'è un po' d'Italia anche nell'altra partita della serata: Rocchi arbitra la sfida tra il Manchester United di Pogba e il Barcellona di Messi.



PROBABILI FORMAZIONI



Ajax-Juventus (diretta tv su Rai Uno e Sky Sport Uno)

AJAX (4-2-3-1): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, de Jong; Ziyech, van de Beek, Neres; Tadic. All. Ten Hag.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

Arbitro: del Cerro Grande (Spagna).



Manchester United-Barcellona (diretta tv su Sky Sport)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Matic, McTominay; Rashford, Pogba, Lingard; Martial. All. Solskjaer.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Nelson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Coutinho. All. Valverde.

Arbitro: Rocchi (Italia).