Dopo le vittorie di Juventus e Roma, questa sera si chiude la terza giornata della fase a gironi di Champions League con due trasferte molto complicate per le altre due squadre italiane impegnate nell'Europa di serie A. L'Inter si presenta senza Nainggolan al Camp Nou di Barcellona, che a sua volta deve fare a meno di Messi oltre ai difensori Umtiti e Vermaelen. Il Napoli scende in campo al Parco dei Principi di Parigi, dove il PSG non può contare su Buffon, Thiago Silva, Dani Alves e Kurzawa.



Barcellona-Inter (ore 21 in diretta tv su Rai Uno e Sky Sport)

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Dembelé, Suarez, Coutinho. All. Valverde.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

Arbitro: Hategan (Romania).



Paris Saint Germain-Napoli (ore 21 in diretta tv su Sky Sport Arena)

PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappé, Neymar, Di Maria; Cavani. All. Tuchel.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Milik, Insigne. All. Ancelotti.

Arbitro: Zwayer (Germania).