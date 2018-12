si giocano una fetta importante della stagione. Dando per scontata la vittoria del PSG contro la Stella Rossa, per qualificarsi, impegnato sul campo del Barcellona senza mezza squadra titolare: non dovrebbero giocare dall'inizio ter Stegen, Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, Arthur e Suarez.(ore 21 in diretta tv su Sky Sport)LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne. All. Ancelotti.Arbitro: Skomina (Slovenia).(ore 21 in diretta tv su Sky Sport)INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Brozovic, Asamoah; Politano, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.PSV (4-3-3): Zoet; Dumfries, Viergever, Sainsbury, Angelino; Rosario, Gaston Pereiro, Hendrix; Lozano, de Jong, Bergwijn. All. Van Bommel.Arbitro: Zwayer (Germania).(in diretta tv su Sky Sport)BARCELLONA (4-3-3): Cillessen; Semedo, Vermaelen, Lenglet, Miranda; Alená, Busquets, Vidal; Messi, Munir, Coutinho. All. Valverde.TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Walker-Peters, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Dier, Sissoko; Son, Eriksen, Alli; Kane. All. Pochettino.Arbitro: Mazic (Serbia).