. I nerazzurri di Milano ospitano a San Siro il Real Madrid, privo degli. In panchina si rivede Sensi con Eriksen, Nainggolan, Perisic e Alexis Sanchez. Dall'altra parte Zidane "fa sedere" Marcelo, Isco, Vinicius e Rodrygo, decisivo a Madrid.Gli altri nerazzurri allenati giocano ad Anfiled contro i campioni d'Inghilterra del Liverpool, che hanno vinto 5-0 a Bergamo., Alexander-Arnold, Oxlade-Chamberlain, Gomez, Keita e Thiago Alcantara. In panchina Robertson, Hernderson, Shaqiri, Minamino, Origi e Mané.(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Sky Sport)INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro. All. Conte.REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Hazard. All. Zidane.Arbitro: Taylor (Inghilterra), assistenti Beswick e Nunn, Coote quarto uomo, Attwell e Betts al Var.(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Sky Sport)LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Milner, Williams, Matip, Tsimikas; Jones, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Diogo Jota. All. Klopp.ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Duvan Zapata, Ilicic. All. Gasperini.Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna), assistenti Yuste e Alonso Fernandes, Munuera Montero quarto uomo, Hernandez e Cuadra Fernandez al Var.