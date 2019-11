Stasera torna la Champions League con due squadre italiane impegnate nella quarta giornata della fase a gironi.

Il Napoli riceve il Salisburgo del baby capocannoniere Haaland al San Paolo, con la frattura fra Ancelotti e De Laurentiis per la decisione del presidente di tenere la squadra in ritiro tutta la settimana.

L'Inter di Conte gioca a Dortmund senza D'Ambrosio, Asamoah e Gagliardini oltre al lungodegente Sanchez. Sensi dovrebbe partire dalla panchina, così come Reus e Paco Alcacer dall'altra parte.



PROBABILI FORMAZIONI



Borussia Dortmund-Inter (ore 21 in diretta tv su Canale 5 e Sky Sport)

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Brandt, Hazard; Gotze. All. Favre.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

Arbitro: Makkelie (Olanda).



Napoli-Salisburgo (ore 21 in diretta tv su Sky Sport)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Lozano. All. Ancelotti.

SALISBURGO (4-4-2): Coronel; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Minamino, Januzovic, Mwepu, Szoboszlai; Haaland, Hwang. All. Marsch.

Arbitro: Marciniak (Polonia).