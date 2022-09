Per sapere chi vincerà la Champions League 2022/2023 bisognerà aspettare il 10 giugno. Quella che parte oggi è una delle edizioni più incerte del massimo torneo europeo per club. Anche le quote rispecchiano questa incertezza: per i bookmakers le favorite alla vittoria finale sono due inglesi.



È bancato con la quota più bassa il Manchester City di Guardiola a 3,80, davanti ai soliti rivali del Liverpool a 7. Completa il podio il Psg, offerto a 8. Medaglia di legno per il Bayern a 8,50. Sorprende il Real Madrid, quotato addirittura a 12 e “solo” quinto favorito a vincere la competizione