La Dea a caccia della storia. Dopo aver blindato, o quasi, il quarto posto in campionato, l’Atalanta di Gasperini non vuole fermarsi e sogna di compiere un’impresa negli ottavi di Champions League. Gomez e compagni, si legge in una nota, affrontano il Valencia di Celades attualmente settimo in Liga ma che dovrà fare a meno di Alessandro Florenzi, ancora alle prese con la varicella. Secondo i betting analyst, i nerazzurri sono nettamente favoriti nella gara di andata a San Siro, con il loro successo dato a 1,73 rispetto al 4,50 con cui sono quotati gli ospiti (la «X» vale invece 3,90). I bergamaschi dispongono del miglior attacco della Serie A e quindi è lecito pensare a una sfida da Over, 1,70, più che da Under, a 2,05. Nelle scommesse sul risultato esatto, il 3-0 in favore dell’Atalanta pagherebbe sedici volte la posta.