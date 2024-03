Champions League: l'Inter contro l’Atletico vede i quarti. Sommer blinda la porta: ennesimo clean sheet a 3,00

Tredici vittorie consecutive, in tutte le competizioni compresa quella dell’andata contro i colchoneros, accompagnate da dieci clean sheet. L’Inter di Simone Inzaghi è, in questo momento, una macchina perfetta che arriva al Wanda Metropolitano di Madrid con l’obiettivo di centrare i quarti di finale di Champions League. Di fronte il grande ex Simeone il quale, ovviamente, ha idee totalmente opposte. Gli esperti Sisal vedono l’Inter favorita domani sera a 2,50 rispetto al 2,90 dell’Atletico Madrid mentre il pareggio si gioca a 3,25. La sfida oltre il novantesimo è data a 4,60, per i tempi supplementari, mentre si sale a 8,50 per i calci di rigore. Nerazzurri che partono avanti, a 1,27, anche per il passaggio turno in quota a 3,75 per gli spagnoli. L’Under, a 1,72, si fa preferire all’Over, dato a 2,00, viste le caratteristiche delle due formazioni. In questa ottica si inserisce Yann Sommer, numero 1 dell’Inter, che, su 35 presenze stagionali, ha chiuso la porta in ben 23 occasioni: l’ennesimo clean sheet del portiere svizzero si gioca a 3,00. Gli episodi, in una gara tiratissima, faranno la differenza: tutti i protagonisti dovranno fare attenzione perché un rigore con espulsione è in quota a 6,00. Lautaro Martinez è carico e vuole spingere l’Inter più avanti possibile: il Toro primo marcatore si gioca a 6,00. Al suo fianco ci sarà Marcus Thuram, in gol a 3,50, che va a caccia della sua seconda rete in Champions League. L’Atletico si affida ai suoi gioielli: Alvaro Morata, già 4 reti ai nerazzurri, punta la cinquina, offerta a 3,00. Insieme a lui ci sarà Antoine Griezmann, gol o assist a 2,25, che metterà in campo tutta la sua classe per impensierire la difesa dell’Inter. Domani si gioca anche l’ultimo ottavo di finale di Champions tra Borussia Dortmund e PSV Eindhoven. Gialloneri favoritissimi, per gli esperti Sisal, a 2,10 rispetto al 3,25 degli olandesi con il pareggio a 3,75. Tedeschi ai quarti a 1,57 mentre si sale a 2,40 per il passaggio turno degli ospiti. L’ipotesi supplementari si gioca a 3,70, una soluzione ai rigori a 7,50. Il Goal, a 1,50, appare molto probabile come anche un gol dalla panchina, dato a 2,00. Luuk De Jong, a 2,75, e Donyell Malen, offerto a 3,00, cercano il bis dopo essere stati protagonisti anche nella gara di andata.