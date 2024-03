Champions League, l’Inter non vuole fermarsi: in quota contro l’Atletico qualificazione e 14 vittorie di fila

L’Inter ha fatto tredici. Con il successo ottenuto contro il Bologna, i nerazzurri hanno ottenuto la tredicesima vittoria del 2024 su altrettante partite giocate, un ottimo viatico per il delicato match di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid. I vicecampioni d’Europa, forti dell’1-0 di San Siro, giocano con due risultati su tre a disposizione, con gli esperti che vedono in pole il quattordicesimo successo consecutivo, a 2,50, quota che sale a 2,60 su 888sport, contro il colpo dei padroni di casa offerto tra 2,90 e 2,95. Sale a 3,20 il pareggio che regalerebbe i quarti alla formazione di Inzaghi, una qualificazione data a 1,25 contro il 3,75 dei Colchoneros. Come all’andata, ci si aspetta un match bloccato con le difese protagoniste: in quota l’Under 2.5, a 1,71, prevale rispetto all’Over 2.5 fissato a 2,10. Occhi puntati su Lautaro Martinez, a secco negli ultimi due turni di campionato e senza gol in Europa dall’8 novembre scorso: il timbro del “Toro” è dato a 2,85, mentre vale 3,25 la posta una rete di Alvaro Morata, già a quota 5 centri in questa edizione della Champions League.